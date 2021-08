DIRETTA | Calciomercato Lazio, tutto bloccato: servono le cessioni

Vertice societario prima della partenza per Marienfeld: la Lazio ha bisogno di pianificare una strategia per poter sbloccare il mercato, sia in entrata che in uscita. Gli esuberi al momento sono tanti, troppi e trovargli una sistemazione al momento sembra complicato. L'indice di liquidità al momento potrebbe essere abbassato solo da una grande cessione da almeno 30 milioni di euro: Luiz Felipe al momento non si muove, mentre si sta cercando di trovare la destinazione giusta per Correa. Il Tucu ha espresso la volontà di andare via anche a Sarri, al momento su di lui c'è l'interesse di tre squadre di Premier (Everton, Tottenham e Arsenal).

MOSSE IN ENTRATA - Sarri attende ancora gli innesti giusti per modellare la squadra sul 4-3-3. Andreas Pereira potrebbe essere una strada percorribile, ma il giocatore vorrebbe un passaggio a titolo definitivo. Kostic è tornato di moda dopo l'incontro tra Tare e Ramadani, ma ci sono anche Brekalo, Shaqiri, Januzaj e Callen che interessano al ds. Basic potrebbe essere finalmente realtà: si spinge per poterlo vedere in biancoceleste già nel ritiro in Germania.