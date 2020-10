DIRETTA - Italia - Olanda 1-1: Immobile si divora il gol del sorpasso

Italia - Olanda, Nations League, 4ª giornata.

Gewiss Stadium di Bergamo - Mercoledì 14 ottobre 2020, ore 20:45

73' - Azione pericolosa di Florenzi, appena entrato in campo, che penetra bene sull'out di destra, ma il suo cross viene intercettato dalla difesa avversaria.

69' - Resta a terra Depay che ha ricevuto un colpo da Spinazzola a palla lontana. Nulla di considerevole, si rialza l'attaccante del Lione.

59' - Ancora un'ottima palla gol per l'Italia con D'ambrosio che a due passi dalla linea di porta non riesce a ribadire a rete il cross di Pellegrini da calcio piazzato.

57' - Immobile fallisce clamorosamente il gol del sorpasso, bravo a sfruttare un errore di Hateboer si fa ipnotizzare da Cillessen nell'uno contro uno.

55' - Miracolo di Donnarumma sul destro angolato di Depay, vicinissimo al gol del 1-2.

49' - Prima occasione della ripresa per l'Olanda con un tiro deviato che si impenna e che Donnarumma devìa in angolo.

46' - Comincia il secondo tempo con l'Italia in possesso palla.

Primo Tempo

45'+2 - Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo, 1-1 all'intervallo.

40' - Ancora Italia pericolosa stavolta con Bonucci, bravo ad inserirsi e a colpire di testa mandando il pallone però alto.

39' - Doppia occasione per l'Italia che si riaffaccia in avanti, prima con Spinazzola e poi con D'ambrosio con un tiro da fuori. Para in entrambi i caasi Cillessen.

35' - Meglio l'Olanda ora che pare aver preso fiducia dopo il gol del pareggio, azzurri in difficoltà soprattutto sull'out di destra.

26' - Pareggio degli ospiti che trovano il gol con Van De Beek, bravo a spingere in rete il pallone dopo un rimpallo in area di rigore.

23' - Occasione Italia per il raddoppio, bella palla di Verratti per Immobile che prova il piazzato sul secondo palo, attento Cillessen che respinge.

17' - L'Italia passa in vantaggio con Pellegrini. Grande assist di Barella dalla trequarti, palla che aggira tutta la difesa e mette il centrocampista della Roma a tu per tu con Cillessen. Freddo il numero 7 che batte il portiere avversario.

13' - Proteste degli orange per un presunto tocco di mano in area sugli aviluppi di un calcio d'angolo, l'arbitro lascia giocare. Ricordiamo che in Nations League non c'è il Var.

10' - Buon inizio degli uomini di Mancini che cercano di imporre il proprio gioco attraverso un buon possesso palla.

1' - Prima occasione per gli azzurri partita dai piedi di Immobile, è poi Verratti a servire bene Pellegrini in area che però cicca la conclusione.

1' - Comincia la partita, primo possesso per gli ospiti.

0' - Le due formazioni sono in campo per gli inni nazionali, a breve il fischio d'inizio.

Ultimo impegno per l'Italia in questa sosta delle nazionali di ottobre. Questa sera, gli Azzurri saranno impegnati contro l'Olanda nel match valido per la quarta giornata della Lega A di Nations League. La classifica vede i ragazzi di Mancini in testa a 5 punti, seguono proprio gli olandesi a 4 con la Polonia e chiude la Bosnia a 2. Il fischio d'inizio è atteso per questa sera ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico della Nazionale lancia Ciro Immobile dal primo minuto dopo averlo tenuto a riposo nei precedenti match contro Moldavia e Polonia. Queste le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini. Ct: Mancini. A disp.: Sirigu, Cragno, Emerson Palmieri, Florenzi, Acerbi, Sensi, Locatelli, Cristante, Berardi, Caputo, Kean, Lasagna.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké; Van De Beek, F. De Jong; Blind, Wijnaldum, L. De Jong; Depay. Ct: De Boer. A disp.: Krul, Bizot, Dumfries, Veltman, Koopmeinrs, Berghuis, Strootman, Malen, Promes, Babel, Stengs.

