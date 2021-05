DIRETTA - Lazio - Parma, Inzaghi in conferenza: "Futuro? A fine stagione parlerò con Tare e Lotito"

La Lazio batte in extremis il Parma grazie a un gol allo scadere del solito Immobile che trafigge Sepe e consegna i tre punti alla squadra bianoceleste. Simone Inzaghi analizza la vittoria in conferenza stampa. Seguila live su Lalaziosiamonoi.it: "Sono contento molto della vittoria. Temevamo molto la partita di oggi. Già due anni fa ci eravamo cascati contro una squadra retrocessa in casa. Oggi avevamo tanti squalificati, infortunati e giocatori non al meglio come Escalante, Luiz Felipe e Caicedo. Ci prendiamo la vittoria e per il quinto anno consecutivo l'Europa. Nel primo tempo potevao essere più fortunati. Se fosse entrata la traversa di Luis Alberto sarebbe stata un'altra partita. Le partite sono tutte da giocare e da vincere".

FIORENTINA - "Eravamo dispiaciuti. A Firenze abbiamo fatto un ottimo primo tempo che ci ha penalizzato un po'. Gli episodi sono determinanti nel calcio. Dopo un girone cosi ci dispiacerebbe uscire dalla champions ma ci sono ancora 9 pounti e bisogna guardare avanti".

STATO D'ANIMO - "Sono molto contento. Non è semplice chiamare in causa giocatori che venivano da un infortunio. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è subentrato".

FUTURO - "Mancano ancora tre partite. Tra 8/9 giorni ci siederemo con Tare e Lotito e parleremo degli obiettivi e di ciò che non è andato e cosa è andato, sempre con la massima tranquillità".