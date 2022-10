DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Salernitana: le formazioni ufficiali

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 2 | 3a giornata

Sabato 1 ottobre 2022, ore 15:00

Campo Volpe - Salerno (SA)

SALERNITANA (3-5-2): Sorrentino; Del Mastro, Serafini, Iervolino; Siena, Motoc, Marangoni, Russo, Saponara; Okebe Uriel, Marsili. A disp.: Allocca, Lampo, Guerra, Malafronte, Scognamiglio, Garofalo, Nicoletti, Celia, Perulli, Segato, Di Stanio, Fusco. All.: Andrea Bovo.

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Milani, Marino, Dutu; Ruggeri, Troise, Rossi; Crespi, Mango, Castigliani. A disp.: Morsa, Martinelli, Jurcazak, Kane, Napolitano, Akwasingi, Di Tommaso, Marinacci, Adjaoudi, Bigonzoni. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Fabio Pirotta (sez. Barcellona P.G.)

Assistenti: Spadaro - Signorelli

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana - Lazio, sfida valevole per la 3a giornata del campionato di Primavera 2. Quella di oggi sarà una sfida importantissima per i ragazzi di Stefano Sanderra che potrà dire molto sul vero volto della squadra. I biancocelesti sono infatti reduci da una bruciante sconfitta nella prima giornata in casa dell'Ascoli ma nella seconda hanno saputo reagire stracciando per 5-0 il Monopoli sul campo Mirko Fersini di Formello. Il risultato di oggi potrebbe quindi rivelare il reale valore, almeno per questo inizio di stagione, della Lazio, la quale ovviamente mira a tornare in Primavera 1 che manca ormai da 2 anni.