DIRETTA - Roma - Lazio, Sarri in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

La Lazio si aggiudica il derby della Capitale. Basta il gol di Felipe Anderson per fa in modo che la squadra si porti a casa la vittoria e i tre punti contro una Roma che non si è praticamente mai resa pericolosa dalle parti di Ivan Provedel. La Lazio raggiunge quota 27 punti in campionato, archiviando i due passi falsi contro Salernitana e Feyenoord. A breve, toccherà a Maurizio Sarri analizzare il match: segui live la sua conferenza stampa su Lalaziosiamonoi.it.

TORNA ALLA HOMEPAGE