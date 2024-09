FORMELLO - Lazio, Baroni cambia tutto: trequarti inedita e non solo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Giorno di rifinitura a Formello prima della Dinamo Kiev. Si è rivisto in campo Gigot dopo l'infortunio alla spalla sinistra, anche se solo per un lavoro differenziato. Castellanos invece è tornato ad allenarsi in gruppo: sembra aver smaltito il problema agli adduttori, ci sarà ad Amburgo. Baroni però per l'esordio in Europa League ha in mente diverse novità. La prima riguarda la porta, con Provedel che sarebbe favorito su Mandas. Il dubbio verrà sciolto solamente a ridosso della gara. In difesa viaggiano verso un turno di riposo Tavares, Lazzari e Mario Gila, con il quartetto inedito composto da Marusic, Patric, Romagnoli e Pellegrini.

Per quanto riguarda la mediana, Rovella sarebbe sempre più vicino a ritrovare il suo posto da titolare. Al suo fianco pronto Vecino, in vantaggio su Guendouzi. Non ci sarà ovviamente Castrovilli, fuori dalla lista Uefa. Sulla trequarti sono attesi diversi cambiamenti: Tchaouna dovrebbe scavalcare Isaksen sulla destra, mentre a sinistra Pedro sarebbe in vantaggio su Zaccagni. Al centro invece si dovrebbe rivedere Dele-Bashiru, che l'ultima da titolare l'ha giocata in casa dell'Udinese. I ballottaggi verranno risolti nelle ultime ore prima del fischio d'inizio. Dia quindi andrebbe solamente in panchina, visto che per il ruolo di centravanti ci sarebbe Noslin. A disposizione il Taty per uno spezzone di gara.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic; Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Gila, Guendouzi, Dia, Isaksen, Zaccagni, Castellanos. All.: Baroni.