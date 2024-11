FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Pedro e Vecino gestiti, si attende Patric

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Settimana corta, oggi comunque giornata di doppia. Due allenamenti a Formello, il primo alle 10.30, il secondo intorno alle ore 15. Baroni sta portando avanti le sedute a ranghi ridotti senza gli 11 calciatori convocati dalle nazionali: sono Mandas, Marusic, Hysaj, Tavares, Isaksen, Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi, Tchaouna, Dia e Castellanos. Poi ci sono gli altri giocatori acciaccati e di conseguenza gestiti: Patric è rimasto ancora a riposo, contro Porto e Monza non era nemmeno in panchina a causa di un'infiammazione. Nel pomeriggio è stato risparmiato Pedro, protagonista assoluto nell'ultimo mese e mezzo, impiegato sia in campionato, sia in Europa League.

Ai box c'è naturalmente Castrovilli, operato al ginocchio sinistro per l'infortunio riportato al menisco per uno scontro fortuito con Dele-Bashiru. Lo staff medico aveva indicato in due settimane il tempo di recupero per l'ex Fiorentina, per questo motivo non verrà effettuato uno switch con un altro nominativo in lista, ma si aspetterà il rientro dell'ex viola. Romagnoli nel pomeriggio ha fatto dei controlli a Villa Mafalda dopo aver accusato un fastidio. La Lazio rassicura sulle sue condizioni che non preoccupano, potrebbe benificiare di un po' di riposo. Domani sgambata prevista alle 10.30, poi il weekend di riposo senza impegni ufficiali in vista.