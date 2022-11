FORMELLO - Lazio, Immobile in gruppo! I dubbi di Sarri: Zaccagni out, si ferma un difensore

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Immobile in gruppo per l’intero allenamento! Ciro prova il rientro graduale, contro il Monza dovrebbe andare in panchina e magari ritrovare il campo a gara in corso. Il primo passo verso il ritorno alla totale disponibilità. Domenica c’è la Juventus di fronte per concludere il secondo tour de force stagione, le possibilità di titolarità sono nettamente maggiori nella trasferta di Torino. Oggi, intanto, è stato compiuto un notevole passo avanti: tutta la rifinitura coi compagni, prove tattiche comprese. Nella formazione opposta c’era comunque Felipe Anderson nella posizione da falso nueve. Il forfait che non ci voleva riguarda più che altro Zaccagni, finito ko per un trauma distrattivo al polpaccio. Muscolo delicatissimo, l’ex Verona ha finito in anticipo il suo 2022. Il tridente, viste le condizioni del reparto offensivo, dovrebbe essere composto da Cancellieri, Felipe Anderson e Pedro, pronto a traslocare a sinistra. Lo spagnolo nel derby era stato sostituito per un indurimento del polpaccio, oggi ha rassicurato Sarri e i tifosi sulla sua presenza. Una manna visto lo stato di forma di Immobile e la mancata presenza di Zaccagni, oggi sottoposto a esami strumentali. L'altra carta è Romero, più facile che venga sganciato nella ripresa.

DECISIONI. A centrocampo scontato il ritorno dalla squalifica di Milinkovic. Qualche dubbio in regia, Cataldi mantiene un vantaggio su Marcos Antonio nonostante le tre partite ravvicinate. Ballottaggio tra Luis Alberto, Vecino e Basic, potrebbe spuntarla lo spagnolo. In difesa da valutare Patric, che oggi non ha svolto la sgambata con il resto della rosa. Lo spagnolo rischia la convocazione per il solito fastidio al collaterale del ginocchio. Gila scalpita, ma potrebbe essere confermata la coppia Casale-Romagnoli. Sarri potrebbe chiedere uno sforzo alla linea difensiva nei 180 minuti rimasti prima della sosta. Lazzari e Marusic in vantaggio, Radu e soprattutto Hysaj chiedono un’opportunità e potrebbero pure riceverla.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Immobile. All.: Sarri.