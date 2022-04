FORMELLO - Lazio, Luis Alberto non si allena: il motivo. Out altri tre...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla ripresa dei lavori non spicca l'assenza di Luis Alberto. Nessun problema fisico per lo spagnolo, il discorso dovrebbe essere di altra natura. Ieri la moglie Patricia aveva pubblicato una storia per annunciare l'arrivo del virus in casa, salvo poi addrizzare il tiro a nemmeno 24 ore di distanza. "Non si tratta di covid, solo bronchite". Il riferimento, sempre su Instagram, riguarda le condizioni dei figli. Nessuna menzione per il marito. Sul campo però il Mago non si è visto con il resto dei compagni. È rimasto a riposo, si parla di qualche sintomo influenzale. Una leggera febbre che non gli consente di lavorare alla ripresa degli allenamenti: impossibile a ora dire se rimarrà fuori per la sfida con il Genoa, anche se la sua presenza rimane fortemente a rischio. Assenti anche Luiz Felipe, André Anderson e Radu.

