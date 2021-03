FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Lazzari migliora

Seduta di scarico a Formello il giorno dopo la vittoria sul Crotone. Sul campo solo un ristretto numero di calciatori agli ordini di Inzaghi, quelli entrati a partita in corso o che non hanno giocato. A rimpolpare il gruppo ci sono i due primavera Bertini e Czyz, squalificati per la sfida di oggi contro l'Ascoli. Riscaldamento incentrato sulla mobilità articolare su ostacoli alti e skip basso, poi una lunga fase di possesso palla. Assenti il lungodegente Luiz Felipe e Akpa Akpro che per una botta alla caviglia non è stato convocato col Crotone, ma che potrebbe rientrare nei prossimi giorni. Passi importanti anche per Lazzari, che prosegue il suo lavoro differenziato, utilizzando stavolta anche il pallone. Sta recuperando dal trauma elongativo al polpaccio destro rimediato a Bologna. Col Bayern non verrà rischiato salvo sorprese, prova il recupero per la trasferta di Udine in programma il 21 marzo. Non si vede nemmeno Armini che dovrebbe scendere in campo con la Primavera di Menichini, così come la scorsa settimana.