FORMELLO - Lazio, Tavares in gruppo: il punto verso l’esordio

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Rovella e Tavares in gruppo. Baroni ha ritrovato i due calciatori, anche il portoghese può entrare nella lista dei convocati per domenica. Nessun dubbio per il regista, riaggregato già ieri pomeriggio. Recuperato dal problema alla caviglia che gli ha fatto saltare i test contro Southampton e Cadice. Il portoghese, invece, sta recuperando gradualmente dallo stop muscolare rimediato ad Auronzo. Gestito Gila, non è ancora al meglio.