Giornata vittime Mafie, Lotito: "Un abbraccio a Noemi Staiano, la aspettiamo a Formello"

La S.S. Lazio per la giornata delle vittime innocenti delle Mafie si stringe a tutti i familiari e dà un abbraccio speciale a Noemi Staiano. 25 anni fa è stata istituita la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il Presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito, e tutti i suoi atleti si stringono in un abbraccio ideale a tutti i familiari delle vittime e a quanti soffrono ancora oggi le conseguenze di questi atti criminali per gridare ad alta voce: "IO NON DIMENTICO". "Un incitamento e un abbraccio speciale - dice Lotito - lo riserviamo ad una giovane amica che ci è venuta a trovare lo scorso anno allo stadio Olimpico, Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita durante l’agguato del 3 maggio 2019 in Piazza Nazionale a Napoli. Una bimba ammirevole, che sta profondendo l’impegno di una campionessa – sostenuta da una famiglia e da medici impagabili – per recuperare, passo dopo passo, la piena forma fisica: cara Noemi, siamo al tuo fianco e ti attendiamo a Formello, quando vorrai, per vederti di nuovo correre, dopo tanti sacrifici, verso la spensieratezza che meriti".

UDINESE - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO