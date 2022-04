Il Messaggero e l’affare Romagnoli: “Verrei anche domani”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mentre in casa Lazio tutte le attenzioni sono rivolte al "caso Acerbi", non mancano rumors e indiscrezioni di calciomercato. Appare sempre più probabile, infatti, che in estate saranno tanti i calciatori che lasceranno Roma e il proprio posto in squadra, sostituiti da nuovi innesti. Tra questi, la pista più calda è indubbiamente quella che porta ad Alessio Romagnoli. Nelle ultime settimane sarebbero andati in scena dei colloqui tra le parti, che avrebbero portato sì a un avvicinamento, ma non all'accordo. Punto fermo nell'operazione la volontà del difensore di sposare il prima possibile la causa biancoceleste. E la conferma - se ancora ce ne fosse bisogno - è arrivata dall'edizione odierna de Il Messaggero, che ha riportato delle dichiarazioni che Romagnoli stesso avrebbe rilasciato al termine di Lazio - Milan di domenica sera. "Fosse per me verrei anche domani", avrebbe detto il rossonero ai tifosi biancocelesti uscendo, insieme a tutta la famiglia, dall'Olimpico.

