Italia - Svizzera, Acerbi all'Olimpico per una notte da protagonista

Sarà una giornata importante quella di oggi per l'Italia di Roberto Mancini e per Francesco Acerbi. Gli azzurri alle 20:45 scenderanno in campo allo stadio Olimpico per la cruciale gara contro la Svizzera e al centro della difesa ci sarà il leone biancoceleste. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Acerbi è chiamato, così come accadde il 16 giugno proprio contro gli elvetici, a sostituire Chiellini e ad arginare Okafor quasi esordiente con la sua nazionale e che è esploso nel Salisburgo.

Nello stadio che ormai chiama casa il difensore torna a essere protagonista così come accaduto contro l'Austria a Londra quando non solo annullò Arnautovic ma regalò a Pessina anche l'assist per il raddoppio dell'Italia. Nelle gerarchie del Mancio dietro Chiellini e Bonucci non c'è nessun altro a insediare il suo posto e dopo l'oro Europeo oggi c'è un altro traguardo importante da raggiungere.

Italia - Svizzera, da Immobile a Chiellini: gli infortunati tifano dagli spalti. Ma Zaniolo...

Calciomercato Lazio, un portiere per il futuro: ecco i nomi sul taccuino biancoceleste

TORNA ALLA HOME