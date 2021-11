Italia - Svizzera, da Immobile a Chiellini: gli infortunati tifano dagli spalti. Ma Zaniolo...

L'Italia si gioca un pezzo di Mondiale. Stasera all'Olimpico gli azzurri sfidano la Svizzera per garantirsi il primo posto nel girone e garantirsi un posto in Qatar evitando gli spareggi. Conta vincere per gli azzurri che non devono e non possomo sbagliare. Mancini deve fare i conti con tantissimi assenti a causa di acciacchi e infortuni più o meno seri. L'Italia, però, ha fatto del gruppo un punto di forza e così i giocatori che non potranno essere in campo saranno presenti sugli spalti per incitare i compagni. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, stasera ci saranno Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile. I capitani di Roma e Lazio sono andati a caricare gli amici rispettivamente al Parco dei Principi e all'Acqua Acetosa. Atteso anche Giorgio Chiellini, mentre non sarà all'Olimpico Nicolò Zaniolo.