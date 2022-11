Klose: “Mi piace la Lazio, ecco cosa mi auguro". Poi su Immobile...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Tantissimi campioni, di ieri e di oggi, sono presenti questa sera all’Olimpico in occasione della Partita per la Pace. Tra questi, anche Miroslav Klose che, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha dichiarato: “È una bellissima serata. È un onore essere qui. L’Olimpico? Non me lo ricordavo così brutto il campo, il mister aveva ragione”. L’ex biancoceleste si è poi soffermato sulla stagione della Lazio: “Io penso che stia facendo un gran campionato. Mi piace tanto la sua grinta, speriamo che dopo la sosta possano continuare così. Immobile? Mi aspettavo che sarebbe diventato cosi perché ho visto la qualità, fa bellissime cose in campo. Mi fa piacere che sia il miglior marcatore perché mi piace tanto anche come persona”. Infine, sul Mondiale: “Forse riuscirò a vedere qualche partita, mi dispiace che non ci sia l’Italia”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Immobile sull'infortunio: "Problema lieve. Per fortuna..."

Partita per la Pace, Diego Maradona Jr: "Immobile? Ecco cosa mi ha detto"