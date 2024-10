Lazio, 20 titolari per Baroni: quasi l'intera rosa già in campo

Fonte: Chiara Scatena

RASSEGNA STAMPA - Sempre più facce, ma la Lazio rimane la stessa. In una settimana la squadra è stata completamente cambiata tre volte su tre: 8 giocatori diversi tra la trasferta di Firenze e la Dinamo Kiev, poi di nuovo altri 7 tra l'Europa League e il Torino. Tutte Lazio diverse ma che funzionano come se fosse una sola. Ormai sono scesi in campo tutti tranne Gigot, infortunato alla spalla, e Mandas, che ancora non ha avuto la sua occasione. In tutto, dunque, Baroni ne ha mandati in campo ben 20 diversi. Nessun turnover, ma "20 titolari che possono passarsi il testimone", come spiegato dallo stesso tecnico.

Alla lista dei 20 attuali dobbiamo aggiungere anche Casale, con i suoi 135 minuti prima di essere ceduto al Bologna, e Hysaj, che ne ha giocati 9 prima di finire fuori rosa. Come scrive il Corriere dello Sport, in cima alla lista dei più utilizzati troviamo Provedel (630 minuti), seguito da Zaccagni e Romagnoli (540), Guendouzi (537) e Lazzari (463). Chiude la fila Castrovilli, escluso dall'Europa League e appena tornato da un grave infortunio, con 88 minuti tra Venezia, Verona e Fiorentina.

