Lazio, anche quest'anno doppio ritiro: si torna in Germania

Stava diventando ormai un'abitudine per la Lazio prolungare il ritiro dopo la fase iniziale ad Auronzo di Cadore e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, anche quest'anno i biancocelesti non saranno da meno: dopo la pausa forzata nella scorsa estate a causa del Covid-19, infatti, la Lazio tornerà probabilmente a Marienfeld, in Germania, dove è già stata nel 2014, nel 2018 e nel 2019. La prima parte della preparazione ad Auronzo durerà dal 10 al 28 luglio, il che significa che calcolando una breve pausa la partenza per la terra tedesca ci sarà tra l'1 e il 2 agosto, per poi restarci almeno una settimana e disputando probabilmente un'altra amichevole oltre alle quattro già programmate nel Cadore. Si aspettano conferme ufficiali, ma sembra che Sarri voglia riportare la sua nuova squadra in Germania.