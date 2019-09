Lazio, appuntamento a gennaio con Luis Alberto per il rinnovo

Tra i diversi rinnovi in sospeso o di cui a breve si discuterà in casa Lazio c'è anche quello di Luis Alberto. Ma le parti non sembrano avere fretta: si era parlato di ottobre come mese dell'intesa ma, secondo quanto riporta Sky Sport, Lazio e Luis Alberto si sarebbero date appuntamento a gennaio per discutere del contratto dello spagnolo. Non si corre quindi, ogni cosa a suo tempo.

