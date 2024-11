"Lazio atomica", Baroni si prende la prima pagina del Corriere dello Sport! - FOTO

RASSEGNA STAMPA - Questa Lazio fa stare i tifosi su una montagna russa! I biancocelesti ieri sera avevano un solo compito contro il Cagliari: uscire dall'Olimpico con tre punti e piazzarsi al terzo posto. Detto fatto, prima Dia porta in vantaggio i suoi e infine Zaccagni dagli undici metri svanisce il sogno del Cagliari dopo la rete di Luvumbo. Questa mattina in prima pagina, il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna esalta il grande lavoro di Marco Baroni, ieri premiato come miglior allenatore del mese di ottobre. Questa è una Lazio che sta facendo divertire ed emozionare i tifosi e non solo. "Zaccagni che musica, 8 vittorie in 9 partite", si legge sotto il titolone in prima pagina, ma la Lazio è anche una grandissima macchina da gol.

La squadra ha segnato ventiquattro gol nelle prime undici partite giocate in questa Serie A e a questo punto del torneo ha fatto meglio solo in un’occasione nell’era dei tre punti a vittoria: trentuno nel 2017/18; ventiquattro anche nel 1999/2000 e 2019/2020.