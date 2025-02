Lazio, Baroni in ansia per Romagnoli: tra 24 ore test decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ansia in casa Lazio, Romagnoli tiene tutti col fiato sospeso. A due giorni dal big match col Milan, Baroni si ritrova a dover fare di nuovo i conti con gli infortuni. Ancora 48 ore sul filo per il difensore, la giornata di domani sarà decisiva. L’allarme era scattato dopo il primo tempo con l’Inter, il numero tredici ha sentito un fastidio e il tecnico ha preferito sostituirlo con Gila per non correre rischi. Staffetta prevista, è stata solo anticipata. Oggi, riferisce il Corriere dello Sport, svolgerà un lavoro differenziato per non forzare. Il test alla vigilia dirà se ci sarà o se sarà costretto a dare forfait.

Gila e Gigot sono gli unici due centrali pronti, Baroni ha ritrovato Patric ma solo part-time. Quest’ultimo è alle prese con un edema all’osso sesamoide, un problema che non si è risolto e che richiede tempo. Per poter essere a disposizione, si legge sul quotidiano, sta facendo ultrasuoni. Ha garantito la presenza, ma ha chiesto di essere gestito. Non si può fare a meno di lui nelle rotazioni, non si possono spremere il francese e lo spagnolo. L’allenatore aspetta notizie da Romagnoli e nel frattempo tiene aperto il ballottaggio tra Patric e Gigot.

