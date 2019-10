Lazio, c'è la firma di Correa: i dettagli del nuovo contratto

Correa non sarà in campo in Lazio - Rennes, ma in questi giorni si è preso comunque la copertina. Vi avevamo anticipato due giorni fa dell'accordo per il rinnovo di un anno del contratto del Tucu, nel frattempo si è andati oltre. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei si è arrivati alla firma del nuovo accordo, alla presenza a Formello del manager Alessandro Lucci. Il nuovo contratto di Correa scadrà nel 2024 (non più nel 2023), con un aumento dell'ingaggio a 2,2 milioni più bonus, raggiungendo la cifra di Leiva. Solo Immobile e Milinkovic (3 milioni più bonus) percepiscono di più. La novità per quanto riguarda la Lazio è l'inserimento di una clausola rescissoria da 80 milioni. Il lavoro iniziato ad agosto è andato in porto: per la società biancoceleste Correa è un top player, tanto da riconoscergli un aumento così importante soltanto un anno dopo il primo contratto. Si attende soltanto il comunicato ufficiale, come avvenuto di recente con Caicedo.

