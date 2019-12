Lazio, che entusiasmo! Affluenza record in negozio. Campagna abbonamenti, si riapre?

Quanta voglia di Lazio. Le immagini del rientro della squadra da Riayd ne sono una conferma. Tanti tifosi si sono recati in piena notta all’aeroporto di Fiumicino per accogliere i propri beniamini, autori della seconda impresa contro la Juventus in quindici giorni. All’uscita del terminal 3, i giocatori sono saliti sul pullman con la Supercoppa, che è stata messa sul cruscotto prima di lasciare il Leonardo da Vinci in festa. Alcuni protagonisti della squadra mancavano: Inzaghi e Tare, Immobile, Milinkovic, Leiva, Radu, Caicedo e Guerrieri, tutti partiti direttamente dall’Arabia Saudita per le proprie vacanze. Quando torneranno avranno un’accoglienza davvero calorosa. Nel giorno della vigilia di Natale è arrivata la comunicazione ufficiale: i cancelli del centro sportivo di Formello verranno aperti alla ripresa degli allenamenti. Verrà mostrato il trofeo, presenzierà l’aquila Olympia, Inzaghi ed i suoi ragazzi riceveranno le energie necessarie da ‘utilizzare’ nel match contro il Brescia, in programma il 5 gennaio.

CAMPAGNA ABBONAMENTI - Il nuovo store di via Propaganda, aperto da poche settimane, ha fatto registrare un'affluenza record alla vigilia di Natale, preso d’assalto da tutti coloro che volevano acquistare la maglia celebrativa della finale di Riyad. La società, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sta studiando la possibilità di riaprire la campagna abbonamenti nel girone di ritorno. Per la volata Champions, e magari qualcosa in più, è necessario un Olimpico pieno e compatto, unito nel portare la squadra al raggiungimento dei propri traguardi. Tutto dipenderà dalle prossime due gare, un vero bivio nella stagione dei biancocelesti: dopo Brescia e Napoli si aprirà il girone di ritorno, con le gare casalinghe contro Inter, Bologna, Fiorentina, Milan, Sassuolo e Cagliari, oltre al recupero con il Verona. L’area marketing sta studiando modalità e prezzi, ma l’intenzione di ridare ai tifosi la possibilità di assicurarsi un posto allo stadio è più che concreta.

