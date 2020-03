Lazio, come cambia il calendario dopo lo slittamento: tutte le partite

Turno di stop per la Lazio. A seguito dello slittamento del calendario di Serie A, per permettere in questo week-end la disputa dei match rinviati lo scorso fine settimana causa Coronavirus, i biancocelesti - avendo già disputato la gara contro il Bologna valevole per la 26^ giornata - non giocheranno contro l'Atalanta nella giornata di oggi (come previsto inizialmente da calendario). Il tutto è slittato di una settimana, con l'inserimento di un turno infrasettimanale il 13 maggio prossimo, permettendo così al campionato di concludersi comunque entro i termini stabiliti inizialmente. Lazio che dunque con la nuova programmazione giocherà nel mese di marzo solamente due partite: Atalanta (domenica 15 marzo alle ore 15:00) e Fiorentina (venerdì 20 marzo alle ore 20:45). Il fine settimana del 28-29 marzo confermata la sosta per le Nazionali.

Di seguito il calendario aggiornato della Lazio sino al termine:

*Orari e programmazione tv per le parite in programma da aprile ancora da stabilire.

15 marzo Atalanta-Lazio - ore 15:00 (Sky)

20 marzo Lazio-Fiorentina - ore 20:45 (Sky)

5 aprile Torino-Lazio

11 aprile Lazio-Milan

19 aprile Lecce-Lazio

22 aprile Lazio-Sassuolo

26 aprile Udinese-Lazio

3 maggio Juventus-Lazio

10 maggio Lazio-Cagliari

13 maggio Hellas Verona-Lazio

17 maggio Lazio-Brescia

24 maggio Napoli-Lazio

