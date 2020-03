Lazio, Luis Alberto premiato come "Calciatore del mese AIC"

Impossibile trovare altri aggettivi per definire il campionato superlativo di Luis Alberto. Un numero 10 di spessore, il perno del gioco della Lazio. Dalle sue magie passano tutte le manovre della squadra, un ingranaggio indispensabile per lo scacchiere di Inzaghi. E anche il mese di febbraio ha portato gioie e soddisfazioni allo spagnolo. Viene premiato infatti come "Calciatore del mese AIC" dall'Associazione Italiana Calciatori. Luis Alberto era in sfida con Di Lorenzo, Ilicic e Rebic. Alla fine l'ha spuntata lui, stagione pazzesca per il fantasista della Lazio.

SERIE A, IL NUOVO CALENDARIO

LAZIO, PAROLO RINNOVA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 06/03 alle ore 19:00