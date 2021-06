Lazio, con Sarri cambiano i ritiri: Auronzo confermato, mentre per il secondo...

Manca ancora la firma sul contratto e l'ufficialità, ma Maurizio Sarri insieme al suo staff sta già pianificando i ritiri estivi con la Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quello di Auronzo verrà confermato anche quest'anno e come due anni fa si dovrebbe partire il 10 luglio. La novità principale è rappresentata dalla durata: probabile che si lavorerà sulle Tre Cime di Lavaredo per circa venti giorni, visto il modus operandi del tecnico toscano e del suo staff, i quali lavorano molto tatticamente sulle squadre proprio durante i ritiri. Vista la situazione legata al Covid poi, si sta valutando se cambiare la location per il secondo ritiro, (fatto di solito in Germania), con l'opzione di restare in Italia, e si starebbe valutando l'ipotesi di svolgerlo ad agosto in Trentino Alto Adige.

