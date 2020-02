Lazio, domani controlli in Paideia per Lulic: la situazione

A Genova la Lazio dovrà ancora fare a meno del suo capitano. Senad Lulic, dopo l'operazione alla caviglia sinistra in artroscopia, è ancora nella fase del riposo assoluto. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, domani pomeriggio svolgerà degli esami di controllo a dieci giorni dall'intervento. Era stato necessario un 'lavaggio' dell'articolazione per aver continuato a giocare nonostante una serie di traumi distorsivi. Lulic non alza mai bandiera bianca e la sua generosità ha avuto delle ripercussioni sulla caviglia.

TEMPI DI RECUPERO - In questi giorni Lulic non è stato a Formello. È rimasto a casa per favoriere il riposo assoluto. Dopo il controllo di domani pomeriggio si potrà fare una prima stima: si è ipotizzato il rientro dopo 30 giorni considerato che 20 giorni di stop sono consueti per il lavaggio articolare. L'obiettivo è rimetterlo a disposizione di Inzaghi prima della sosta di marzo, ma non è detto che ci si riesca. Il 21 marzo c'è in programma Torino - Lazio, poi ci si fermerà fino al 5 aprile con Lazio - Milan. Senad aveva scelto di tornare in nazionale per gli spareggi per Euro 2020: ci saranno durante la sosta e la sua presenza è ancora sub iudice.

