Lazio, ecco il nuovo staff medico: confermato Rodia

Arrivano ulteriori novità dopo l’incontro andato in scena a Villa San Sebastiano tra Claudio Lotito e lo staff sanitario della Lazio. Il vertice, cui erano presenti tutti i componenti dell’équipe medica biancoceleste, è servito a definire l’organigramma in vista della prossima stagione. Come raccolto dalla nostra redazione, la prima notizia importante è la conferma del Dott. Fabio Rodia. Il coordinatore e consulente ortopedico, nonostante le voci su alcune divergenze, alla fine manterrà il suo ruolo firmando il nuovo contratto una volta definiti gli ultimi dettagli. In prima squadra verrà promosso anche Michele Morelli, che dal 2009 ricopriva il ruolo di medico sociale in Primavera. Venerdì sera si unirà al gruppo in partenza alla volta di Auronzo di Cadore. Chiudono il quadro due addii e un ritorno. Saluteranno Formello Antonino Maggio e Angelo Ventura che hanno rassegnato le dimissioni. Farà il percorso inverso invece Claudio Meli, ecografista che era già approdato alla Lazio nel novembre 2016 in veste di consulente.

