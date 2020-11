Lazio, ecco l'aereo personalizzato: parte il countdown per il primo decollo verso Crotone - FOTO

L'aereo biancoceleste, che la Lazio utilizzerà per raggiungere le città in cui la squadra giocherà in trasferta, è pronto al decollo. Colori sociali e il logo in bella vista: alla ripresa del campionato, quando il gruppo guidato da Simone Inzaghi dovrà raggiungere Crotone, Immobile e compagni potranno viaggiare su un vero "gioiellino". L'aereo è pronto al decollo, la Lazio non vede l'ora di volare in classifica. A partire dai punti messi in palio dalla gara esterna contro i rossoblù.

