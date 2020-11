Calciomercato, la Lazio valuta Zaccagni: ma c'è la concorrenza dell'Inter

La Lazio valuta Zaccagni in vista della sessione estiva di calciomercato. L'indiscrezione è stata riportata da calciomercato.com, che aggiunge anche l'Inter tra i club interessati al centrocampista dell'Hellas Verona. Il classe '95, premiato dal commissario tecnico Roberto Mancini con la convocazione in Nazionale, sta vivendo un momento straordinario. Ottime prestazioni in maglia gialloblù hanno fatto catalizzare sul calciatore le attenzioni di alcune big della Serie A. Oltre ai biancocelesti, che starebbero valutando il suo profilo per avere una nuova risorsa di qualità a centrocampo, anche il club di Suning, che può contare su rapporti privilegiati con la dirigenza scaligera. Intanto il Verona non vuole farsi cogliere impreparato. E sta già lavorando al rinnovo di contratto fino al 2022.

