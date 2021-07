Lazio, Escalante: "Ritiro positivo. Sono felice di lavorare con Sarri"

La Lazio ha chiuso il ritiro ad Auronzo di Cadore con un pareggio. L'amichevole contro il Padova si è conclusa sull'1-1. Al termine del match Gonzalo Escalante è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel ha fatto un bilancio di questa fase: "Penso che è stato un ritiro positivo per noi, anche se dobbiamo capire ciò che ci chiede il mister, ma abbiamo fatto bene. Io mi trovo bene con Sarri, tutti lo conoscono. Voglio dare tutto ciò che posso qua e sono felice di lavorare con lui. Domani torniamo a Roma e vediamo come andrà in Germania, ma siamo contenti".

A Sportitalia il centrocampista ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto un ottimo ritiro, siamo contenti di esser allenati da un tecnico come lui. Manca ancora qualcosa, ma siamo sulla buona strada. Lui chiede di muovere la palla a duemila all'ora, di essere compatti. Stiamo capendo ancora quello. Personalmente? Mi trovo bene, so che Lucas (Leiva, ndr) è un gran giocatore, ma so qual è la mia strada e continuerò a lavorare".