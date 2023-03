Lazio, Felipe Anderson versione stacanovista: è record nell'era Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Immobile ko, Felipe Anderson stile supereroe. Il brasiliano della Lazio è ormai insostituibile, l'uomo che è presente ovunque e comunque, non importa se come esterno o falso nueve, Pipe è instancabile. Così, Maurizio Sarri, ancora una volta, si affiderà a lui contro l'AZ Alkmaar, negli ottavi di Conference League, per sopperire alla grande assenza del capitano della Lazio. Finora ha giocato 83 partite consecutive su 83, "in questo momento non può essere stanco, non c'è soluzione", ha affermato ieri in conferenza stampa il tecnico biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Felipe è stato utilizzato al 100% da Sarri, Callejon al 99%, terzo posto pari al 97% di Hamsik. Questa sera la Lazio ha bisogno dei suoi gol, il brasiliano non segna dal 22 gennaio e per volare in Olanda con più "tranquillità", ritrovare Pipe in area di rigore sarebbe l'ideale per il cammino biancoceleste.