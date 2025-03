Lazio, fine del turnover in porta: la scelta di Baroni per il finale di stagione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni ha fatto la sua scelta e, salvo imprevisti del caso, la manterrà fino alla fine della stagione. Mandas ha avuto le sue occasioni, ma per questo rush finale Baroni vuole affidare le chiavi della porta biancoceleste a Provedel. L'ex Spezia si è ripreso il posto già da qualche partita: dopo la sfida contro l'Inter in Coppa Italia, giocata da Mandas, Provedel non ha più lasciato la porta, nemmeno nella doppia sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen.

D'altronde Baroni non l'ha mai messo in dubbio: "L'ho ripetuto più volte, è lui il nostro portiere titolare". Si tratta di rotazioni fisiologiche e naturali, utili anche per stimolare un po' di sana competizione e spingere a dare il meglio. Sarà fondamentale non sbagliare le scelte per questo finale di stagione, Baroni lo sa e, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, contro il Bodo/Glimt si capirà la scelta definitiva.

Il peggio sembra essere alle spalle, prima della sosta il portiere laziale si è rilanciato alla grande con ottime parate. Il 5-0 di Bologna vede come principali colpevoli gli altri dieci calciatori in campo, lui ha anche salvato in qualche occasioni la squadra e evitato un passivo maggiore. Provedel ha ritrovato posto e fiducia, servirà il suo contributo di livello per aiutare la Lazio nelle partite bollenti che la attendono al varco.