Lazio, Gila e Pellegrini pronti al rientro: il punto sull'infermeria

RASSEGNA STAMPA - Campionato in pausa, spazio alle Nazionali. La sosta arriva nel momento giusto per la Lazio e Baroni, rimasto a corto nel reparto arretrato a causa degli infortuni e del mercato. Il tecnico, si legge sul Corriere dello Sport, oltre a Gigot recupererà a breve anche Gila e Pellegrini. Lo spagnolo è reduce da un momento poco fortunato, tra la frattura all’alluce e la lesione muscolare accusata pochi giorni prima dell’inizio della stagione. È quasi pronto al rientro, i controlli clinici hanno dato il via libera. Situazione diversa per il numero tre, rimasto coinvolto in un incidente in cui ha riportato una ferita lacero contusa all'altezza della tibia e altre contusioni. La sua ripresa sarà graduale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE