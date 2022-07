Lazio, Gila lascia la Paideia: visite mediche terminate - FOTO & VIDEO

Fonte: Elena Bravetti, Tommaso Marsili e Martina Barnabei - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 13:02 - Visite mediche terminate anche Mario Gila che lascia la clinica Paideia solo dopo aver firmato autografi e scattato selfie con i tifosi che lo hanno aspettato. Il centrale spagnolo ha svelato anche il suo prossimo numero di maglia. Vestirà la 34.

AGGIORNAMENTO ORE 9:05 - Ecco Mario Gila! Il nuovo difensore della Lazio è appena arrivato in Paideia. A fine articolo foto e video dell'arrivo dell'ex Real Madrid in clinica, accolto da tantissimi tifosi dopo l'intoppo delle scorse visite.

Tutto pronto, la Lazio è pronta ad accogliere altri due nuovi innesti di calciomercato. Tra poco sia Mario Gila che Luis Maximiano saranno in Clinica Paideia per effettuare le visite mediche prima di partire per Auronzo di Cadore. La mattina l'ha aperta Alessio Romagnoli che ha effettuato in questo martedì incandescente tutti i controlli del caso prima di raggiungere la squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo. Un super bagno di folla per lui, i tifosi erano in trepidazione da mesi e "finalmente" oggi il centrale di Anzio ha potuto abbracciare la sua gente. Dopo l'ex Milan, alle ore 9:00 sarà il turno di Mario Gila che, dopo aver interrotto i test appena sette giorni fa si ripresenterà finalmente davanti ai tifosi. Infine, intorno alle 11 arriverà il tanto atteso arrivo di Luis Maximiano ormai ex Granada. Tutto pronto, restate collegati perché sarà proprio la redazione de Lalaziosiamonoi.it a guidarvi in questo emozionante cammino!