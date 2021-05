Lazio: girone di ritorno da applausi, ma lontano dall'Olimpico...

La Lazio ha cambiato marcia nel girone di ritorno. Nella seconda parte della stagione i biancocelesti hanno messo insieme 30 punti in 14 partite giocate (dal conteggio si escludono la gara con il Torino che sarà recuperata il 18 maggio, ndr), con una media di 2,14 a match. Un rendimento diverso rispetto all'andata quando sono stati appena 21 i punti racimolati dai ragazzi di Inzaghi, 1,5 a sfida in media. La Champions League ha inevitabilmente influito per le aquile. Aver concluso le sei gare del girone da imbattuti ha tolto energie e punti nella prima parte del campionato. La Lazio è la squadra che si è migliorata di più, dopo il Torino che ha ottenuto 12 punti in più (da 8 a 20, ndr). Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, i numeri da migliorare solo quelli lontano dall'Olimpico. Dei 64 punti attuali, solo 26 sono stati conquistati fuori dalla Capitale, per una media di 1,63 a incontro (a differenza di quella da 2,24 dei match casalinghi). In negativo anche il parallelo tra le reti segnate e subite, rispettivamente 35 e 23 a Roma, 25 e 26 lontano dall'Olimpico. A Firenze bisogna invertire la tendenza e continuare a mettere paura alle squadre che la precedono. Per arrivare tra le prime quattro, la Lazio non può più sbagliare.