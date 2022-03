Lazio, idea mini abbonamento per le ultime all'Olimpico: i dettagli

Fonte: La Repubblica

Per favorire i tifosi ad andare allo stadio la Lazio starebbe pensando a un mini abbonamento da promuovere per le ultime cinque sfide da giocare all'Olimpico, quelle contro Sassuolo, Torino, Milan, Sampdoria e Verona tra aprile e maggio. Lo riporta La Repubblica. L'obiettivo è riempire il più possibile lo stadio e dare il supporto che merita la squadra di Sarri, in lotta ancora per un piazzamento europeo. La spinta del pubblico sarà decisiva, soprattutto perché l'Olimpico può diventare un fattore in questo finale di campionato. Nessun dettaglio ancora sui prezzi dell'abbonamento, per ora è solo un'idea che però potrebbe concretizzarsi.

