Lazio, il calendario di maggio: date e orari delle ultime tre partite

Il programma dei prossimi impegni in casa e in trasferta dei biancocelesti.

Il gol di Acerbi ribalta lo Spezia e tiene viva la corsa all'Europa League della Lazio. Provvidenziale quel tocco di esterno destro di Ace nel recupero a scavalcare portiere e difensore, senza il 4-3 i biancocelesti avrebbero quasi definitivamente detto addio ai sogni europei. Che invece restano accesi, e a maggio parte lo sprint per trasformarli in realtà. Mancano tre partite alla fine della stagione, la Lazio dovrà affrontare la Sampdoria in casa, poi andrà a Torino dalla Juventus e chiuderà l'anno con il Verona all'Olimpico.

IL CALENDARIO DELLA LAZIO DI MAGGIO

Lazio-Sampdoria, sabato 7 maggio, ore 20.45

Juventus-Lazio, lunedì 16 maggio, ore 20.45

Lazio-Verona, data e orario da definire