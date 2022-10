Lazio, il messaggio di carica di Immobile: "Farò di tutto per tornare presto"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

In attesa di conoscere notizie più approfondite in merito al suo infortunio, Ciro Immobile ha rassicurato i sostenitori della Lazio con una stories su Instagram in cui ha esternato tutta la sua voglia di ritornare in campo il prima possibile. Nell'immagine postata si vede il numero 17 biancoceleste che si lascia andare ad un gesto di stizza seguito dalla seguente didascalia: "Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi". D'altronde l'altruismo dell'attaccante di Torre Annunziata è risaputo e già in passato ha fatto i salti mortali per cercare di rientrare dagli infortuni. Squadra, società e tifosi si augurano che anche stavolta possa andare così.