Lazio, il punto dell'infermeria: la situazione per Patric e Pedro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prende due giorni di riposo prima di tornare a rispondere ai comandi di Sarri. Dopo il pareggio contro il Torino, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il programma prevede Pasqua e Pasquetta a casa per la rosa, poi da martedì si tornerà a Formello. La prossima partita è in programma domenica 24 aprile alle 20:45 con il Milan e vanno valutate le condizioni di Patric e Pedro. Il difensore è uscito ieri nel primo tempo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Come ha sottolineato Sarri in conferenza stampa le valutazioni verranno effettuate dopo 48 ore. A meno di colpi di scena tornerà Luiz Felipe affiancherà Acerbi al centro della difesa contro i rossoneri. Pedro invece è alle prese con un affaticamento del polpaccio destro e il tecnico in sala stampa si è detto ottimista sul recupero dello spagnolo, scongiurato dunque un infortunio grave. La speranza è quella di avere entrambi i giocatori per il big match di domenica.