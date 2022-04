Lazio, Sarri parla della condizioni di Pedro: "Tempi non lunghissimi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo Lazio - Torino ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Pedro. Le sue parole: "Pedro non lo so sinceramente. Per fortuna è stato evitato un infortunio grave, sembra solo un qualcosa che riguarda la vecchia cicatrice dell'infortunio di Salerno. I tempi non dovrebbero essere lunghissimi, però va rivalutato ogni due giorni, fare un programma ogni due giorni. Vedremo durante la settimana se potrà tornare in gruppo o meno, spero di sì".