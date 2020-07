Lazio, Immobile da record: superati Angelillo e Chinaglia. E in Serie A...

IMMOBILE STATISTICHE LAZIO - Ciro Immobile è tornato. Il bomber della Lazio, dopo un periodo di appannamento, ha ritrovato la forma giusta trascinando la squadra di Inzaghi. Con la tripletta firmata al Verona, il centravanti è arrivato a quota 101 in Serie A con l'aquila sul petto. Meglio di lui in biancoceleste hanno fatto solo Piola (143) e Signori (107). Immobile ha superato anche Chinaglia con 123 reti generali conquistando il podio della speciale classifica.

RECORD STAGIONALE - Con i tre centri al Bentegodi diventano 34 le reti in campionato, nuovo record per un giocatore della prima squadra della Capitale. Immobile diventa il calciatore italiano ad aver segnato più reti in una stagione superando Angelillo (argentino di nascita ma naturalizzato italiano). Immobile al momento è terzo nella speciale classifica e adesso punta Nordahl e Higuain, unici due ad aver fatto meglio di lui. Il record dell'argentino dista appena due reti e contro Brescia e Napoli, Ciro proverà a fare suo il primato. Di seguito la top ten dei calciatori dei calciatori che hanno segnato più gol nel massimo campionato:

1) Higuain (2015/16) 36

2) Nordahl (1949/50) 35

3) Immobile (2019/20) 34

3) Nordahl (1950/51) 34

5) Angelillo (1958/59) 33

6) Borel (1933/34) 31

6) Meazza (1929/30) 31

6) Nyers (1950/51) 31

6) Toni (2005/06) 31

10) Cristiano Ronaldo (2019/20) 30

10) Hansen (1951/52) 30

10) Nyers (1949/50) 30