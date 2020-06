Lazio, Immobile: "Dove non arrivano le gambe ci arriva il cuore" - FOTO

Dopo tanto digiuno, Ciro Immobile è tornato. Il numero 17 biancoceleste è ricomparso sul tabellino dopo 4 mesi (ultimo gol in Genoa-Lazio del 23 febbraio, ndr) mettendo a segno il gol del momentaneo 1-1 dal dischetto nella gara contro la Fiorentina di ieri sera.

Questa mattina la squadra si ritroverà a Formello per le 10:30 per preparare il match di martedì contro il Torino. King Ciro ha voluto però esprimere ancora un pensiero sulla vittoria appena conquistata. Nel post pubblicato su Instagram ha scritto: "Dove non ci arrivano le gambe ci arriva il cuore. Bravi ragazzi".

Lazio - Fiorentina, Djavan Anderson: "Contento per l'esordio ed i 3 punti"

Lazio, Patric: "Senza tifosi è difficile ma non cerchiamo scuse. Vinciamo per loro"

TORNA ALLA HOMEPAGE