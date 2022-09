Lazio, Immobile: "Nazionale? È stato creato un caso inutile. La mia foto in partenza? Vi spiego..." - VIDEO

Fonte: Edoardo Zeno ed Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

A margine della conferenza stampa di presentazione della Partita per la Pace, Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Prima di tutto, sull'evento: "Siamo davvero contenti. Il calcio ha una grande responsabilità. Il Papa ci ha dato questa missione di mandare questo messaggio importante, noi lo faremo a voce alta. Lo vogliamo gridare a tutto il mondo, sperando ci siano tante persone a seguirci, soprattutto che ci sarà tanta gente allo stadio. In più, ci sarà motivo per ricordare e ringraziare ancora una volta Maradona per ciò che ha fatto, in campo e fuori".

Poi sulla Nazionale: "È stato creato un caso inutile, purtroppo c'è stata la situazione della mia foto in partenza. Stavo solamente aspettando Mancini che scendesse dall'aereo, che era andato a votare. È stata una casualità. Io stavo per partire nonostante non potessi giocare. Poi ci siamo trovati d'accordo sul fatto fosse inutile fare un viaggio, meglio tornare a casa e fare tutte le visite. E quindi erano tutti contenti così, un po' meno io che avrei voluto giocare. Quando ti succede un infortunio, ci sta. Non era una cosa grave, ma rischiosa, devo essere sincero, siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Sono tornato a Roma per fare le terapie".

