Lazio, Immobile sfida i fratelli Inzaghi: ora nel mirino c’è Pippo

RASSEGNA STAMPA – Ormai è ben chiaro a tutti chi sia Ciro Immobile e quanto valga. Per chi ancora avesse dei dubbi in merito gli basti guardare i numeri. Sono questi, oltre alle sue prestazioni, a raccontare la sua storia. Il percorso in biancoceleste ha regalato grandi soddisfazioni al bomber, gli ha permesso di realizzare il sogno della Scarpa d’Oro e di conquistare record che lo hanno confermato come il miglior marcatore della storia del club. Ma Ciro non si arrende, ha voglia di crescere ancora e di mettere altri obiettivi nel curriculum. Con il gol realizzato nella gara contro il Porto ha eguagliato Simone Inzaghi raggiungendo quota 20 reti nelle competizioni europee. Neanche il tempo di godersi il successo che nel mirino ha messo un altro record. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c’è un altro Inzaghi da raggiungere. È Pippo, che si conferma l’unico attaccante italiano a partire dagli anni duemila ad aver segnato più di Ciro Immobile tra Champions e Coppa Uefa: 41 reti. Attualmente il biancoceleste è a quota 24. Questa sfida però dovrà attendere il prossimo anno, ora Ciro e i suoi compagni dovranno pensare al campionato.

