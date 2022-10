Lazio, Immobile tra gli acciacchi e il record di Inzaghi: a Graz l’occasione giusta?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - C’è attesa per la sfida di questo pomeriggio tra Sturm Graz e Lazio, valida per la terza giornata di Europa League. È una chance per i biancocelesti di riscattare quanto è accaduto nell’ultima gara in Danimarca, mettersi alle spalle definitivamente quella serata e ritrovare la fiducia giusta per affrontare al meglio la competizione. I successi in campionato possono aiutare, ma serve una svolta. Sarri ha parlato chiaro con i suoi ragazzi, vuole portare a casa un risultato e anche stavolta si affiderà ai suoi uomini di fiducia. Primo fra tutti, Ciro Immobile. Non si arrende mai. Anche oggi, nonostante sia reduce da un infortunio, scenderà in campo per guidare i suoi compagni verso i tre punti e sarà per lui una preziosa opportunità per entrare, sempre di più, nella storia del club. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, al capitano delle aquile manca un solo gol per staccare il suo ex allenatore Simone Inzaghi, fermo a quota venti, e diventare in assoluto il miglior marcatore in Europa.

