Lazio, Inzaghi avverte la squadra: "Basta cali di tensione!"

La vittoria contro il Benevento in archivio e quella con il Napoli all'orizzonte. La Lazio domani scenderà in campo al Maradona in un match che sarà un crocevia importante per il proseguo del campionato die biancocelesti. Dovrà fare ancora a meno del suo condottiero, ieri mister Inzaghi non ha ricevuto l'esito sperato dal tampone effettuato e ancora una volta è chiamato a soffrire da casa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il mister non ha mai vinto con i partenopei nell'ex San Paolo e chissà che il talismano Farris non possa segnare un altro piccolo record in questo senso.

Inzaghi è sempre in contatto con i suoi giocatori e con il suo staff e proprio ieri, al termine della seduta di allenamento, ha voluto fare un appello alla squadra. "Basta con cali di tensione, non possiamo permettercene altri. Andiamo a Napoli per provare a vincere". Questa la carica del tecnico, domani a Napoli vietato sbagliare.

