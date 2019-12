Lazio, Jony: “Abbiamo meritato la vittoria. Ora sento la fiducia…”

Jony, autore dell’assist vincente per il gol di Felipe Caicedo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare la vittoria dei biancocelesti contro il Cagliari: “Ora sento la fiducia, anche con il minutaggio. La Lazio ha meritato di vincere per quanto mostrato, per i ritmi alti, la voglia di mettere in difficoltà il Cagliari. Dal minuto 60’ abbiamo avuto il controllo assoluto, abbiamo attaccato per tutta l’ultima mezz’ora. La felicità è immensa. Per me era importante, provo sempre ad approfittare dei minuti che mi dà il mister, ed oggi sono contento di aver aiutato la squadra con questo cross. Era importante vincere per continuare nelle prime posizioni e per prendere fiducia per la partita di Supercoppa, che sarà difficile. Fortunatamente, stiamo vivendo un ottimo momento. Tifosi? Molte volte è difficile adattarsi al ritmo della partita. E’ stato bello vincere con il popolo biancoceleste sugli spalti, sto acquisendo fiducia e sicurezza”.

