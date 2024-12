Lazio, la situazione Flaminio entra nel vivo: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La settimana cruciale è arrivata. La Lazio e il presidente Lotito si preparano ad affrontare il lungo percorso burocratico che porterà, alla fine, a capire se davvero i biancocelesti potranno avere il loro stadio di proprietà al Flaminio, nel cuore della Capitale. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il piano di pre-fattibilità è pronto per essere consegnato dopo essere stato ultimato dai tecnici della Lazio.

Una documentazione di oltre 200 pagine che dovrà accontentare tutte le richieste della Sovrintendenza. La società biancoceleste ha informato il Comune di Roma di essere pronta per un appuntamento formale, dopo il primo che risale allo scorso 8 luglio, che potrebbe verificarsi tra mercoledì 11 e venerdì 13.

Insomma un percorso che adesso entra nel vivo e la cui solidità del progetto verrà valutata in primis dagli uffici del Dipartimento Sport di Roma Capitale: in caso di parere positivo si potrà allora istruire la conferenza di servizi preliminare. Infine ci sarà il passaggio in Giunta. Dopo questo iter toccherà a Lotito presentare il vero e proprio progetto esecutivo. A concludere è previsto l'avviso pubblico di bando per l'affidamento della concessione in uso e gestione del complesso sportivo, per arrivare all'inizio dei lavori.

In questo quadro, come riporta Il Messaggero, rimane in piedi la doppia ipotesi dell'impianto con o senza copertura a cui si lega l'accordo con Legends che si occuperà della ricerca dello sponsor.