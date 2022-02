Lazio, Lazzari alla conquista di Sarri. E Mancini osserva...

RASSEGNA STAMPA - Manuel Lazzari si sta riprendendo la Lazio. Non sono stati mesi facili per l'ex Spal che si è ritrovato da titolare inamovibile a riserva. Il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 è stato un duro colpo. Lui cresciuto da quinto a tutta fascia, si è dovuto adattare a fare il terzino. Un ottimo inizio e poi, gara dopo gara, una lenta involuzione che gli ha fatto perdere il posto. Una situazione che a un certo punto sembrava irrecuperabile con il calciatore che sembrava destinato a lasciare Formello. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito e Tare non volevano rinunciare al loro numero 29. Lo considerano un'arma in più e sono convinti che possa adattarsi al ruolo di terzino. Le offerte pervenute, poi, non hanno lasciato il segno. Così si è arrivati a un accordo per proseguire insieme. L'entourage del calciatore ha parlato con la società e si è decisi di arrivare a giugno e poi di tirare le somme. Lazzari sembra più tranquillo e in campo sembra esser entrato negli automatismi giusti. La cura Sarri, poi, potrebbe essere molto utile al calciatore che potrebbe rilanciarsi anche in ottica Nazionale. Il ct Mancini non lo ha quasi mai veramente preso in considerazione, ma se le sue prestazioni continueranno a migliorare come nell'ultimo mese, anche lui dovrà accorgersi delle qualità del trenino biancoceleste.